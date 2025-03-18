İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü İstanbul'da yüksek kesimlere kar yağarken, kent genelinde yağmur etkili oluyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 18:14, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 18:33
İstanbul, hafta sonu yaşanan güzel havanın ardından Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda soğuk havanın etkisi altına girdi.
Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, bugün de zaman zaman etkisini sürdürdü.
Kent genelinde yağmur şeklinde görülen yağış, Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Hadımköy'de kara dönüştü.
Kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.