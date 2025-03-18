Afyonkarahisar'da doğal gazdan zehirlenen anne ve kızı ölü bulundu

Doğal gazdan zehirlendikleri belirlenen anne ve kızın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile eve giren sağlık ve polis ekipleri, M.A'nın oturma odasındaki koltukta, kızı E.A'nın ise mutfak eşiğinde hareketsiz yattığını belirledi.

İstiklal Mahallesi'nde bir binanın 2. katında M.A. (46) ile kızı E.A'ya (13) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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