Afyonkarahisar'da doğal gazdan zehirlenen anne ve kızı ölü bulundu
Afyonkarahisar'da doğal gazdan zehirlenen anne ve kızı evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 18:42, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 18:43
İstiklal Mahallesi'nde bir binanın 2. katında M.A. (46) ile kızı E.A'ya (13) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile eve giren sağlık ve polis ekipleri, M.A'nın oturma odasındaki koltukta, kızı E.A'nın ise mutfak eşiğinde hareketsiz yattığını belirledi.
Doğal gazdan zehirlendikleri belirlenen anne ve kızın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.