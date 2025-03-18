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Yavaş: İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Hukuksuz

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Ekrem İmamoğlu'nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mart 2025 19:37, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 19:37
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Yavaş: İmamoğlu'nun Diplomasının İptali Hukuksuz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Ekrem İmamoğlu'nun hukuka ve tüm mevzuata uygun diplomasının iptal edilmesine ilişkin karar sonrası Türkiye demokrasisi maalesef bir başka evreye geçmiştir. Hatırlatmak gerekir ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, partimizin cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisine anayasal olarak sahip TBMM Grubumuzun büyük çoğunluğunun verdiği imzalarla; Parti Meclisimizin cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için yöntem olarak öngördüğü ön seçime katılma hakkı elde etmiştir. Demokrasiye uygun olmayan bir biçimde rakipleri devreden çıkarmak öncelikli olarak Türkiye'ye ve on yıllarca yıl kurumsallaştırmaya çalıştığı demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali; Hukuki istikrar, hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. Buna izin vermek bu ülkeye ve demokrasisine yapılan en büyük ihanettir

dedi.

Cumhurbaşkanlığı Adaylığımı Askıya Alıyorum

Yavaş, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Üniversitesi'nin bugün verdiği karara karşı tüm hukuki sürecin işletileceğini ve Genel Merkezimiz öncülüğünde Anayasa'yı yok sayan, hukuku ayaklar altına alan bu karara karşı gereken adımların atılacağını herkesin bilmesini isteriz. İmamoğlu'nun hukuk ve demokrasi dışı bir zorlama ile adaylık hakkının elinden alınmasına sessiz kalacağımızı ya da bundan hoşlanacağımızı kimse düşünmesin. Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum. Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim 'Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim' kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum. Ayrıca, yaşanan tüm adaletsizliklere ve demokrasi dışı müdahalelere karşı sessiz kalmayacağız.


CHP'nin Mücadelesi Devam Edecek

En güçlü mücadeleyi de Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milletvekili grubumuzla, il başkanlarımızla, örgütümüzle, belediye başkanlarımızla, tüm üyelerimizle ve demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızla vereceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın. CHP içindeki dayanışma duygumuzu ise kimse küçümsemesin ve bizlerin, en büyük makamlar karşısında bile bu birlikteliği kaybetmeyeceğimizi unutmasın. Hele, 'selden kütük kapmaya' çalışanlarla bizleri aynı tutmaya kalkmasınlar. Türkiye'de hukukun üstünlüğüne gölge düşüren her adımın karşısında olmaya, adalet ve demokrasi mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.Ekrem başkanım; haklı mücadelenizin sonuna kadar yanınızdayız.Öte yandan, Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştüğü ve Sonuna kadar haklı mücadelenizde yanınızda olacağız; geçmiş olsun dediği öğrenildi. (DHA) FOTOĞRAFLI

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