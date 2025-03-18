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Özel'den İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptaline ilişkin, "Bu kararın bu şekilde alınmış olması hem kararı alanların kendi tarihleri açısından hem de İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık Türkiye'nin en önemli yüksek öğrenim kurumu açısından bir kara lekedir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 19:44, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 19:45
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Özel'den İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama

Özel, Meclis'te yaptığı açıklamada, İstanbul Üniversitesi'nin aldığı iptal kararını eleştirdi.

"Bu kararın bu şekilde alınmış olması, hem kararı alanların kendi tarihleri açısından hem de İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık Türkiye'nin en önemli yüksek öğrenim kurumu açısından bir kara lekedir." ifadesini kullanan Özel, şunları söyledi:

"Elbette biz bundan enseyi karartacak değiliz. Buradan bize motivasyon çıkar, başka bir şey çıkmaz. 23 Mart'ta 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem başkan adayımızdır. Birileri ondan korktuğu için diplomasını iptal ederek, ondan kurtulmaya çalışıyor diye biz ne motivasyonumuzdan ne kararlılığımızdan ne inancımızdan bir şey kaybetmeyiz. Ben 1 milyon 750 bin üyemizi daha büyük kararlılıkla, daha büyük coşkuyla, inadına pazar günü gelip Ekrem başkana sahip çıkmaya davet ediyorum. Bundan sonraki sürecin hukuki boyutu var şüphesiz. Artık bu bir idari karardır ve idari yargı yolu açıktır. İdari yargıda bu yanlış hesabın en kısa sürede döneceğini ve idari yargının doğru karar vereceğini bekliyorum, umuyorum. Devamında hiç ümit etmem ama olumsuz bir karar olduğu takdirde zaten Anayasa Mahkemesinin benzer dosyalarda verdiği istikrarlı kararlar var."

Hile olmadan, üniversitenin çağrısı sonucu çok sayıda arkadaşıyla birlikte başvuruda bulunan İmamoğlu'nun burada fail değil, mağdur olduğunu savunan Özel, "Yapılan işlem hukuki değil, siyasidir. Bu siyasi işleme karşı siyaseten en net cevabımızı vereceğiz. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü hep birlikte sandık başındayız. Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız." diye konuştu.

- "İhtiyaç olursa MYK'yı toplayabiliriz"

"CHP MYK'yı olağanüstü toplar mısınız? " sorusu üzerine Özel, "Şu anda öyle bir karar vermedik. İhtiyaç olursa, arkadaşlarımız burada. Zaten dün bu ihtimali, yaptığımız MYK toplantısında geniş olarak değerlendirmiştik. Ama ihtiyaç duyarsak her zaman toplayabiliriz." yanıtını verdi.

"İmamoğlu ile bir telefon görüşmesi yapıp yapmayacağının" sorulduğu Özel, iftar programlarının ardından bir görüşme yapacaklarını söyledi.

Özel, "Üniversitenin duyurusunda 28 kişiden bahsediliyor. Onlarla ilgili bilginiz var mı?" sorusunu, "Yok ama diğer 27 kişinin şöyle bir mağduriyeti var, okul arkadaşları, Cumhurbaşkanı'nı 4 kez yenip, 5'inci kez yeneceği için onların da diplomasını yaktılar. Onların da diplomalarının yok edilmesi, hiçe sayılması büyük haksızlıktır. Suçları neymiş? Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı ile aynı sınıfta okumak mı?" diye cevapladı.

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