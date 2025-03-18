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Bakan Yerlikaya: Devletin Demir Yumruğu Bölücülerin Ensesinde Olacak

Ali Yerlikaya, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde konuştu: 'Vatanın bütünlüğüne kastedenler, devletin gücünü enselerinde hissedecekler.'

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 21:03, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 21:19
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Bakan Yerlikaya: Devletin Demir Yumruğu Bölücülerin Ensesinde Olacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu vatanın bölünmez bütünlüğüne, bu milletin birlik ve beraberliğine kasteden her kim varsa devletin demir yumruğunu ensesinde görecektir." dedi. Yerlikaya, İçişleri Bakanlığında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle iftar programında bir araya geldi. Burada konuşan Yerlikaya, 110 yıl önce Çanakkale'de destan yazan kahramanları, şehitleri, gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.Binbir zorlukla, gözünden dahi sakınarak büyüttüğü evladını eline kınalar sürerek düğüne gönderir gibi askere yollayan tüm anne ve babaların önünde saygıyla eğildiğini belirten Yerlikaya, ebediyete irtihal eden şehit ve gazilerin anne ve babalarına da Allah'tan rahmet diledi. Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldıklarını hatırlatarak, "Bu yıl, 306'sı İçişleri Bakanlığı personellerimize ait olmak üzere toplam 644 şehit yakını ve gazimize ülkemizin dört bir yanında Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Bu vesileyle bir kez daha vatan toprağını canından aziz bilen şehitlerimizi hürmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize fedakarlıkları ve mücadeleleri için şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.Ramazanın, kalplerin arınmasına ve gönüllerin huzurla dolmasına vesile olan bir rahmet ayı olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İşte bu mübarek ayda 'Çanakkale geçilmez' diyerek esaret zincirlerinin kırıldığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün yıl dönümünü de idrak ediyoruz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif diyordu ya 'Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın'. Bu vatan için anadan, yardan, candan geçen, gidip de dönmeyen ve şehadete yürüyen nice kahramanlar var. Kundaktaki yavrusuna doyamayan, sevdiğine kavuşamayan, öğrencilerini cepheye gönderip mezun veremeyen okullar var. Çanakkale'de imanla, vatan aşkıyla çarpan yürekler öyle bir destan yazmıştır ki dünyaya ibret, milletimize gurur vesilesi olmuştur. Bu millet ne zaman dara düşse bağrından kopan kahramanlar onu düze çıkarmıştır. Çanakkale'de siperleri, Kurtuluş Savaşı'nda cepheleri, terörle mücadelede mevzileri, 15 Temmuz'da sokakları boş bırakmayan serdengeçtilerin yurdudur burası."


"Milletin birliğine kastedenler devletin demir yumruğunu ensesinde görecek"

Bakan Yerlikaya, şehitlerin her an kendileriyle beraber olduğuna inandıklarını ve milletin hafızasında, dualarında, gönüllerinde ilelebet yaşayacaklarını vurguladı. Şehit aileleri ve gazilere seslenen Yerlikaya, "Sizler, bu toprakların yaşayan destanlarısınız. Sizler, vatan için ölümü göze almış kahramanlarsınız. Her biriniz bir bayrak, bir sancak gibi bu aziz milletin onurunu, şerefini temsil ediyorsunuz. Biz de ahde vefanın gereği olarak her daim yanınızdayız, arkanızdayız." ifadesini kullandı.Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak 675 bin personelle gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

  • Terörle mücadelede
  • Asayişi sağlamada
  • Uyuşturucu ile savaşta
  • Kaçakçılıkla mücadelede

Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Buradan bir kez daha ifade ediyorum, bu vatanın bölünmez bütünlüğüne, bu milletin birlik ve beraberliğine kasteden her kim varsa devletin demir yumruğunu ensesinde görecektir.

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