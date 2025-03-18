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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 200 Milyon Avro Destek

Dünya Bankası, Türkiye'deki depremzedeler için 200 milyon avro finansman sağlıyor. Toplamda 400 milyon avroluk yatırım yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2025 21:14, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 21:22
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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 200 Milyon Avro Destek

Dünya Bankası, Türkiye'de Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan köy evlerinin yapımı için 200 milyon avroluk (207,5 milyon dolar) ilave finansman sağlanacağını bildirdi. Bankadan yapılan açıklamada, Dünya Bankası'nın ek finansmanının yanı sıra Fransız Kalkınma Ajansı'nın eşit miktarda sağladığı eş finansmanla toplam tutarın 400 milyon avroya ulaştığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu yatırımla deprem bölgelerinde 9 bin kişiye barınma imkanı sağlayacak depreme dayanıklı 2 bin 800 konutun inşa edileceği aktarıldı.

İlave Finansmanın Katkıları

İlave finansmanın, halihazırda uygulanan 1 milyar dolarlık Türkiye Deprem Sonrası İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi'ni desteklediği belirtilen açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından Haziran 2023'te onaylanan projenin, sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesine, hasarlı veya yıkılmış belediye altyapısının yeniden inşasına ve depremden etkilenen köy evlerinin onarımı ve yeniden inşasına katkı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Depremin Yıkıcı Etkileri

Açıklamada, söz konusu afetin 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden olmasına ve 1,9 milyondan fazla kırsal ve kentsel konutun hasar görmesine veya yıkılmasına yol açtığı hatırlatıldı. İlave finansmanın, başlangıçtaki proje ölçeğinin genişletilmesini sağlayarak kalıcı konut sağlanacak kişi sayısını iki kattan fazla artırarak 7 binden 16 bine çıkaracağı belirtilen açıklamada, ayrıca köy evlerinin yeniden inşasını içeren projenin, 2023 depremleri nedeniyle hasar gören 7 ili daha kapsayacak şekilde genişletileceği aktarıldı.

Daha İyi İnşa Yaklaşımı

Ayrıca, tüm yeniden inşa çalışmalarının, gelecekteki deprem ve iklim risklerine karşı dayanıklılık sağlayan ve önemli enerji verimliliği iyileştirmeleri içeren "daha iyi inşa" yaklaşımıyla uyumlu olduğu vurgulandı. Açıklamada ifadelerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, sağlanan ek finansmana ilişkin şunları kaydetti:

"Dünya Bankası, deprem gününden bu yana Türkiye'nin yanındadır, afet riski yönetimi ve yeniden inşa konusundaki uluslararası deneyimini paylaşmaktadır. Türk halkının ülke tarihindeki en kötü doğal afetlerden biri sonrasındaki iyileştirme çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Etkilenen toplulukların evlerini yeniden inşa etmek ve yerel ekonomileri yeniden canlandırmaya yardımcı olmak en büyük önceliğimizdir."


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