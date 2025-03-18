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Bakan Tunç: Hukuk fakültesine başarı ile girenlere Bakanlık burs verecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İlk 100 bine girenler artık hukuk fakültesini kazanabilecekler. Bu da hukuk fakültelerindeki kaliteyi artıracak hususlardan birisi. Yine Yargı Reformu Belgesine koyduğumuz başarılı öğrencilerin Adalet Bakanlığı bursuyla ödüllendirilmesi üniversiteye girişte hukuk fakültesine yüksek başarıyla giren öğrencilere adalet bakanlığı bursu verilmesi gibi bir düşüncemiz var." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Mart 2025 21:27, Son Güncelleme : 18 Mart 2025 21:27
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Bakan Tunç: Hukuk fakültesine başarı ile girenlere Bakanlık burs verecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) iftar yemeğine katıldı. Programda, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile bazı yüksek mahkeme üyeleri de yer aldı. Burada konuşan Bakan Tunç, anlamlı bir günde olduklarını ifade ederek, "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Çanakkale Zaferi'ni bize yaşatanlara, bu vatanı, bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımıza buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Bu mübarek ayda maalesef Gazze'de yine bir katliamla karşı karşıya kaldık. Filistin'de, Gazze'de bir yılı aşkın bir zamandır bir soykırım işleniyor. İsrail'in saldırıları neticesinde 60 bine yakın insan bugüne kadar şehit edildi. Bu gece de çok sayıda kadın, çocuk; orada masum insanlar maalesef katledildi. Bu katliamı durdurmak, soykırımı durdurmak için Türkiye olarak sesimizi yükseltiyoruz. Ama asıl, uluslararası hukukun bu konuda etkili olması gerekir diyoruz" diye konuştu.

Filistinli Kardeşlerimizin Haklarını Savunacağız

Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan bir dava olduğunu hatırlatan Tunç,

"Davada tedbir kararları alınmış olmasına rağmen bu tedbir kararlarının bugüne kadar icra edilemediğini görüyoruz. İcra edecek makamın bunu yapamadığını görüyoruz. Uluslararası hukukun nasıl işlevsiz hale geldiğini maalesef Filistin'deki dramda görmek mümkün. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde devam eden soruşturmada soykırımcılara yönelik yakalama kararı çıkarılmasına rağmen bu kararların icrai kabiliyetinin olmadığını üzülerek görüyoruz. Uluslararası sistemin, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği gibi bir revizyona tabi tutulması, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi gerektiği konusundaki seslendirmemizi devam ettireceğiz. Filistinli kardeşlerimizin hakkını her platformda Türkiye olarak savunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha soykırımcıları, soykırımcı İsrail'i, İsrailli yetkilileri buradan lanetliyorum"


Terör Örgütü Kendini Feshederse Türkiye Terörsüz Olur

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu ifade eden Bakan Tunç,

"Bir taraftan Filistin'deki mazlumlara üzülürken diğer yandan da ülkemizde yeni başlayan bir süreç var. Terörden kurtulma noktasında önemli bir eşikteyiz. Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında yaptığı açıklamalar sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu irade doğrultusunda devam eden çalışmalar var. Bu çalışmalar neticesinde inşallah terör örgütü kendini fesheder ve silahlar bırakılır. Ülkemiz terörsüz bir Türkiye'ye adım atar. Türkiye Yüzyılı'nda buna çok ihtiyacımız var. 40 yıldan bu yana bu ülkenin gelişmesinde, kalkınmasında ayak bağı olan, binlerce şehit vermemize, binlerce insanımızı kaybetmemize neden olan ve büyük bir enerjimizi sarf ettiğimiz artık o enerjiyi bu ülkenin gelişmesine, kalkınmasına sarf etmemiz gerekirken; maalesef 40 yıldan bu yana ayağımızdaki bu prangadan da kurtularak Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla güçlenerek ülkemizin yoluna devam etmesini inşallah sağlamış oluruz. Bu süreçte elbette herkese sorumluluklar düşüyor. Bu sorumlulukları yerine getirerek, inşallah önümüzde terörsüz bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmenin çabası içerisinde oluruz"

ifadelerini kullandı.

Hukuk Fakültelerine Giriş Başarı Sıralaması 100 Bine Çekildi

Bu seneden itibaren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasını 100 bine çektiklerini kaydeden Tunç,

"İlk 100 bine girenler artık hukuk fakültesini kazanabilecekler. Bu da hukuk fakültelerindeki kaliteyi artıracak hususlardan birisi. Yine Yargı Reformu Belgesine koyduğumuz başarılı öğrencilerin Adalet Bakanlığı bursuyla ödüllendirilmesi üniversiteye girişte hukuk fakültesine yüksek başarıyla giren öğrencilere adalet bakanlığı bursu verilmesi gibi bir düşüncemiz var. Genç meslektaşlarımıza staj başlangıç ödeneği ile ilgili yine yargı reformu belgemizde barolarımızın da bu yönde talepleri oldu belgemize girdi. İnşallah bunları hayata geçiririz. Kamu avukatlarımızın özlük haklarıyla ilgili talepler hep tekrar edildi biz yine belgemizde buna yer verdik ve bu konuda yapılması gereken çalışmaları inşallah takip edeceğiz"

ifadelerini kullandı.

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