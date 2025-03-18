İzmir'de Türk bayrağına çirkin saldırı

Olay, saat 03.30 sıralarında Tire İpekçiler Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. Kimliği belirsiz ve başını kapişonla kamufle eden bir kişi, lokantada asılı olan Türk bayrağını yırtarak indirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın yürüdüğü, ardından lokantada asılı olan Türk bayrağını çekip kopartarak indirdiği anlar yer aldı.

Saldırgan yakalandı

Şüphelinin tespitine ve yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışma sonrası bayrağı kopararak götüren şüpheli şahsın İ.Ö. olduğu tespit edildi. İ.Ö. isimli şahıs, Tire-Torbalı yolunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın daha önceden Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.