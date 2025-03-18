Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, trafik polisi ile durdurduğu motosikletli öğretmen arasında geçen duygusal diyalog, birçok kişiyi derinden etkiledi. Polis memurunun, "Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma" şeklindeki uyarısı, 6 Şubat depreminde eşini ve çocuğunu kaybetmiş olan memurun yaşadığı büyük acıyı gözler önüne serdi. Bu içten anlar kask kamerasına yansırken, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Alanya'nın Konaklı Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru ile motosiklet kullanıcısı öğretmenin arasında geçen diyalog, kısa sürede gündeme oturdu. Alanya'dan Konaklı'ya gitmek üzere yola çıkan Erkan Kordon, dönüş yolunda trafik kontrolü sırasında durduruldu. Yaşadığı bu anlamlı anları sosyal medyada paylaşan Kordon, kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Evlat Acısı ve Anlamlı Uyarı





Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma

Erkan Kordon'u durduran polis memuru, evrak kontrolü sırasında sıcak bir şekilde "nasılsın kardeşim" diyerek sohbete başladı. Motosikletle ilgili sohbet esnasında polis memuru, "Kardeş aman dikkat et. Montunu falan giy. Mont önemli. Benden büyüksün galiba. Ben evlat acısı yaşadım depremde, ailene evlat acısı yaşatma" diyerek içten bir uyarıda bulundu. Bu sözler, Kordon'un sosyal medyada paylaşımıyla geniş bir kitleye ulaştı ve polis memurunun hem davranışları hem de öğütleri herkesin takdirini kazandı.

Görevini En İyi Şekilde Yapmaya Çalışan Polis Memuru

Olay sonrası durumdan etkilendiğini belirten Avsallar 100. Yıl Ortaokulu'nda görevli Erkan Kordon, polis memuru ile yaşadığı diyaloğu şu sözlerle anlattı:

Polis memuru arkadaşımız ile bir diyalogumuz oldu. Bu diyalogda bana öğütler ve bazı bilgiler verdi. En sonda 'ben ailemi depremde kaybettim evlat acısı yaşadım, ailene evlat acısı yaşatma' dedi. Ben orada çok etkilendim. Hem işini yapmaya çalışıyor hem de bu acıyı bir şekilde kendi içinde sindirmiş ve görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir polis memuru. Duyarsız kalmak istemedim. Bunu sayfamda paylaşmak istedim. Çok güzel olumlu dönüşler, dua edenler, teşekkür edenler oldu. Türk Polisini gururlandıran cümleler sarf edildi



