Ramazan çadırında sahne çöktü, 5 kişi yaralandı

Bu arada, sahnenin çökme anı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda, ilçe belediyesi tarafından ramazan ayı için kurulan etkinlik çadırındaki sahne, üzerinde çok sayıda kişi varken çöktü.

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