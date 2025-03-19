Ümraniye'de İki Pastaneye Silahlı Saldırı

İstanbul Ümraniye'de iki pastaneye yönelik silahlı saldırılar düzenlendi. Yamanevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan pastaneye, motosikletli saldırganlar tarafından tabancayla ateş açıldı. Bu olayın ardından, Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde başka bir pastane de aynı şekilde saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu her iki iş yerinin de camları kırıldı.

Olay Yerine Polis Ekipleri Sevk Edildi

Olayların ardından, ihbar üzerine belirtilen adreslere çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, her iki pastanede de yaptıkları incelemelerde yerlerde çok sayıda boş kovan buldu. Polis ekipleri, kaçan saldırganların kimliklerini belirlemek amacıyla çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

Saldırının Sebebi Henüz Belirlenemedi

Saldırının nedeni ve saldırganların kimliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. Vatandaşların tedirgin olduğu bu olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesine neden oldu.