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Dolandırıcılar Ramazan'da da işbaşında

Dolandırıcılar, Ramazan'da da boş durmuyor. Kendilerini ihtiyaç sahibiymiş gibi tanıtıp sahte hesaplardan paylaşım yapan dolandırıcılar, vatandaşın manevi duygularını suistimal ederek, 'zekat', 'fitre', 'Ramazan kolisi yardımı' adı altında para talep ediyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Mart 2025 07:31, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 07:32
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Dolandırıcılar Ramazan'da da işbaşında

Ramazan ayı, dolandırıcılar için yeni bir fırsat kapısı oldu. Vatandaşın boşluğunu yakalayan siber dolandırıcılar, sosyal medyayla, SMS veya WhatsApp yoluyla vatandaşlardan para talep ediyor. Amaç, kişisel verilere ve banka hesaplarına ulaşmak. Bir diğer yöntem ise 'Ramazan paketi, hediye çeki kazandınız', 'İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir' şeklindeki mesajlar.

BANKA HESABINIZ BOŞALTILABİLİR

Kendilerini ihtiyaç sahibiymiş gibi tanıtıp sahte hesaplardan paylaşım yapan kişiler vatandaşın manevi duygularını suistimal ederek, 'zekat', 'fitre' 'Ramazan kolisi yardımı' adı altında insanlardan para talep ediyor. Siber dolandırıcılar, bazen de kurum adı kullanarak avına yaklaşıyor. Uzmanlar, telefonlara yollanan mesajlardaki zararlı linklere tıklanması durumunda banka hesaplarının boşaltılabileceğini ve kişisel verilere ulaşılabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda, sosyal medyada yardım kampanyalarının valilik izniyle düzenlendiği ve gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığının iyi araştırılması gerektiği belirtiliyor. Tüketici dernekleri de bayram yaklaştıkça bu gibi durumların arttığını ifade etti.

YARDIM EDİLECEK KİŞİ İYİ ARAŞTIRILMALI

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, "İhtiyaç sahibi gibi kendini gösteren bu dolandırıcılar, iyiliği suistimal ediyor. Para koparan bu kişiler, aynı zamanda kişisel verileri de ele geçiriyor. Ramazan'da insanlar iyilik yapmak ister. Böylece kötü niyetli insanlar bunu kullanıyor. Vatandaş, yardım edeceği kişiyi iyi araştırmalı. Bu noktada yardımlar, kamu ve kuruluşlara, vakıflara yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

BEDAVA PEYNİR FARE KAPANINDA

  • Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de, "Vatandaş uyanık olmalı. Dolandırıcılar, yardım talep ettikleri gibi bir şeyler kazandınız vaadiyle de yaklaşabiliyor. 'Yardım çeki, Ramazan kolisi kazandınız' gibi mesajlara ve linklere kesinlikle tıklamayın. Bedava peynir fare kapanında olur. Amaç sizin bilgilerinize erişmek. Bu nedenle bir mesaj gördüğünüzde düşünün. Ayrıca yardım yaparken isteyene değil, istemeyene de ulaşmak lazım. Çevrenizde böyle insanlar varsa onları bulun ve yardım edin" diye konuştu.

İFTAR REZERVASYONU TUZAĞI

  • Dolandırıcılar, vatandaşları ağlarına düşürmek için zaman dilimlerine göre de farklı yöntemler deniyor. Ramazan'da ise 'İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir' şeklinde mesaj gönderen dolandırıcılar, mesaj içerisindeki linklerle kişinin telefonuna sızarak banka hesaplarından özel bilgilere kadar ulaşım sağlamaya çalışıyor.

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