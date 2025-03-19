Tokat'ta İşçi Servisi Duvara Çarptı: 21 Yaralı

Tokat'ta meydana gelen bir kaza sonucu 21 kişi yaralandı. Adıgüzel Sarı'nın kullandığı 60 ACK 870 plakalı işçi servisi, Tokat-Turhal kara yolu üzerindeki Çaylı kavşağında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Kazada, sürücü ve 20 tekstil işçisi yaralandı.

Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

Yaralılar, acil müdahale ekipleri tarafından ambulanslarla Tokat ve Turhal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından bölgede trafik kısa süreliğine aksarken, ekipler güvenliği sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Kazanın neden meydana geldiği konusunda incelemeler sürüyor.

Kaza Sonrası Alınan Önlemler

Kaza yerine hızlı bir şekilde jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Yaralılar, en yakın hastanelere ambulanslarla sevk edildi.

Bölgedeki trafik akışı güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü olarak sağlandı.



