Dolar, 40 TL'yi aştı
Dolar, 40 TL'yi aştı
Gram altın tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı
Gram altın tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı
Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor
Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor
Borsa sert düşüşle açıldı, devre kesici uygulandı
Borsa sert düşüşle açıldı, devre kesici uygulandı
Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı
Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı
Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması
Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması
İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı
İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı
Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?
Taksim metrosu kapatıldı
Taksim metrosu kapatıldı
Dünya Bankasından deprem bölgesi için ek finansman
Dünya Bankasından deprem bölgesi için ek finansman
Dolandırıcılar Ramazan'da da işbaşında
Dolandırıcılar Ramazan'da da işbaşında
Ticaret savaşı küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü
Ticaret savaşı küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı
3 bin 663 doktor Bakanlığın radarında
3 bin 663 doktor Bakanlığın radarında
Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı
Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı
Bakan Tunç: Hukuk fakültesine başarı ile girenlere Bakanlık burs verecek
Bakan Tunç: Hukuk fakültesine başarı ile girenlere Bakanlık burs verecek
Deprem bölgesine 400 milyon Euro finansman daha geliyor
Deprem bölgesine 400 milyon Euro finansman daha geliyor
Zonguldak Valisi'nden CHP'nin alternatif törenine sert tepki
Zonguldak Valisi'nden CHP'nin alternatif törenine sert tepki
GİB: Hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmedi
GİB: Hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmedi
Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
Erdoğan: Hiçbir silah vatan ve millet sevgisine galip gelemez
Erdoğan: Hiçbir silah vatan ve millet sevgisine galip gelemez
Aday Havuz Sistemi ile 815 bin kişiye iş fırsatı
Aday Havuz Sistemi ile 815 bin kişiye iş fırsatı
158 suç kaydı olan hırsızlar! 3'ü de hamile çıktı
158 suç kaydı olan hırsızlar! 3'ü de hamile çıktı
Gram Altın ve Çeyrek Altın rekor seviyelerde
Gram Altın ve Çeyrek Altın rekor seviyelerde
TÜİK: Dört çocuktan biri et yiyemiyor
TÜİK: Dört çocuktan biri et yiyemiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi
Gümüşhane'de 29 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Gümüşhane'de 29 Yıllık Kadastro Davası Sonuçlandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?

Konut kredisi faiz oranlarında düşüş yaşanıyor. 1 milyon TL kredi için ödeme planları ve en iyi oranlar detaylı incelendi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Mart 2025 08:00, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 08:01
Yazdır
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden sonra, ev hayali kuran tüketiciler "en ucuz kredi" aramalarını artırdı. Bu hafta, üç banka %2,70 seviyesinin altında seçenekler sunarak öne çıkıyor. Önceki haftada bu potada sadece bir banka yer alırken, diğer bankaların da kredi faizlerini düşürerek rekabete katıldığı gözlemlendi. En uygun konut finansmanı oranları hangi bankada? 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...Geçen yılın ikinci yarısından itibaren konut piyasasında başlayan hareketlilik sürüyor. Söz konusu hareketlilik, kredi hacminde artışı da destekledi. BDDK verilerine göre, 7 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi 538,11 milyar TL oldu. Söz konusu rakam yılın ilk haftasında 513,47 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Kredi hacminde 9 haftalık artış 24,64 milyar TL oldu.

Kredili Satışlar İvme Kazandı

Kredi piyasasında gözlemlenen bu gelişmeler, ipotekli konut satışı verilerinde de kendini gösterdi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; ocak ve şubat aylarında kredi kullanılarak gerçekleşen (ipotekli) konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %127,30 arttı ve 33 bin 504 adet olarak gerçekleşti. Sadece şubat ayında ipotekli satışların toplam içindeki payı ise %14,90 olarak gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi Artıyor

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, şubatta konut fiyatlarında artış devam etti. Konut Fiyat Endeksi geçen ay %2,8 oranında yükseldi. Böylece son 1 yıllık dönemde konut fiyatları %31,30 arttı. Enflasyondan arındırıldığında, konutta %5,6 oranında yıllık reel düşüş dikkat çekti. Yine son 12 ayda İstanbul'da %28,40, Ankara'da %37,20 ve İzmir'de %32,70 oranında fiyat artışı kaydedildi.

Konut Kredilerinde Son Durum

TCMB'nin aralık ayından itibaren gerçekleştirdiği üç faiz indirimi ile politika faizi %42,50 seviyesine kadar çekildi. Gelecek aylarda da faiz indirimi beklentisi devam ederken, söz konusu gelişmeler konut kredisi faiz oranlarında da düşüşü destekledi. Ev alma hayali kuran tüketiciler de "en düşük konut kredisi" aramalarını hızlandırırken, bankalar tarafından sunulan en uygun oran %2,68 olarak öne çıktı.

En Uygun Oranlar

19 Mart 2025 itibarıyla en uygun konut finansmanı oranları şöyle sıralandı:

  • Kuveyt Türk: %2,68 (Kar Payı Oranı)
  • Albaraka: %2,68 (Kar Payı Oranı)
  • Vakıfbank: %2,69
  • Vakıf Katılım: %2,74 (Kar Payı Oranı)
  • Yapı Kredi: %2,79

1 Milyon TL Kredi/120 Ay Vade

En düşük finansman oranına göre hesaplama yapıldığında 10 yıllık ödeme planı şöyle:

  • Finansman Tutarı: 1 milyon TL
  • Finansman Vadesi: 120 ay
  • Finansman Oranı: %2,68
  • Aylık Taksit: 27 bin 970 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 380 bin TL

1 Milyon TL Kredi/60 Ay Vade

En düşük finansman oranına göre hesaplama yapıldığında 5 yıllık ödeme planı ise şöyle:

  • Finansman Tutarı: 1 milyon TL
  • Finansman Vadesi: 60 ay
  • Finansman Oranı: %2,68
  • Aylık Taksit: 33 bin 692 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 2 milyon 45 bin TL

Ömer Faruk Bingöl

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber