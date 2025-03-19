Sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşanıyor

İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası, X ve Instagram ile beraber YouTube'a da erişim sorunu yaşandığı bildirildi. Özellikle sosyal medya platformlarının kesintiye uğraması, bilgi akışını ve iletişimi ciddi şekilde etkileyebilir.

DownDetector ve Netblocks Verileri

DownDetector ve Netblocks verilerine göre, Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'te de erişim sorunları yaşanıyor. Bu platformlar, günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda ve herhangi bir erişim sorunu, milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilir. Kullanıcılar, bu tür sorunlarla karşılaştıklarında alternatif iletişim yolları aramaya başlıyorlar.



