Sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşanıyor
İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası Türkiye'de sosyal medya platformlarına erişimde sıkıntılar yaşanıyor. DownDetector ve Netblocks verilerine göre X, Instagram, YouTube gibi birçok platformda erişim sorunları mevcut.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2025 09:26, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 09:28
İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası, X ve Instagram ile beraber YouTube'a da erişim sorunu yaşandığı bildirildi. Özellikle sosyal medya platformlarının kesintiye uğraması, bilgi akışını ve iletişimi ciddi şekilde etkileyebilir.
DownDetector ve Netblocks Verileri
DownDetector ve Netblocks verilerine göre, Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'te de erişim sorunları yaşanıyor. Bu platformlar, günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda ve herhangi bir erişim sorunu, milyonlarca kullanıcıyı etkileyebilir. Kullanıcılar, bu tür sorunlarla karşılaştıklarında alternatif iletişim yolları aramaya başlıyorlar.