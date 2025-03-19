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Dün sabah profesördü bugün lise mezunu oldu

İstanbul Üniversitesi, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Diploması iptal edilen isimler arasında Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2025 09:29, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 10:04
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Dün sabah profesördü bugün lise mezunu oldu

İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal ettiğini duyurdu. Bu karar, diplomanın "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınması sonucu alındı. İptal edilen diplomalar arasında, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da bulunuyor.

Diploma İptali: Detaylar ve Sonuçları

Diploması iptal edilen Saybaşılı, mahkemeden aksi bir karar çıkmaması durumunda öğretim üyeliğine devam edemeyecek. Saybaşılı, uluslararası hakemli dergilerde çok sayıda makale yayınlamış ve doktora eğitimini Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde tamamlamıştı.

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın Akademik Geçmişi

  • Sorbonne Üniversitesi'nde doktora eğitimi tamamladı.
  • Çok sayıda uluslararası hakemli dergide makalesi yayınlandı.

İstanbul Üniversitesi'nin aldığı bu karar, akademik camiada büyük yankı uyandırdı ve merakla takip edilmeye devam ediyor. İlgili kişilerin kariyerleri üzerindeki etkileri ve gelecekteki adımları, birçok kişi tarafından dikkatle izlenmektedir.


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