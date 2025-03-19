Kırklareli'nde geçen ay 260 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde geçen ay yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 260 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mart 2025 09:35, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 09:36
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 1-28 Şubat tarihlerinde yaptıkları denetimlerde 260 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Denetimlerde 6 araca da el konuldu.