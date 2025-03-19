EGO, Ankaray Hattını Geçici Olarak Kapattı

Ankaray Kızılay İstasyonu'nda yaşanan izinsiz giriş nedeniyle seferler geçici olarak durdurulmuş durumda. Ekipler, hattın en kısa sürede yeniden hizmete açılması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 09.55 itibarıyla Ankaray Kızılay İstasyonu'nda izinsiz bir giriş tespit edildi. Güvenlik gerekçesiyle Ankaray İşletmesi geçici olarak durduruldu.

Ankaray'da Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Yetkililer, yaşanan sorunun en kısa sürede giderilmesi ve seferlerin yeniden başlatılması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Bu süreçte, güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve vatandaşların güvenliğinin ön planda tutulduğu ifade ediliyor. Çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması için tüm ekipler seferber edilmiş durumda.

Vatandaşların Anlayışı İçin Teşekkür

EGO Genel Müdürlüğü, bu süreçte vatandaşların gösterdiği anlayış ve sabır için teşekkür etti. Seferlerin en kısa sürede normale dönmesi için tüm imkanlar seferber ediliyor. Vatandaşların mağdur olmaması adına alternatif ulaşım seçenekleri de değerlendiriliyor.

İzinsiz giriş nedeniyle seferlerin durdurulması

Güvenlik önlemlerinin artırılması

Yetkililerin hızlı çözüm çalışmaları

Vatandaşlara teşekkür mesajı

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı ve vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışmaların sürdüğü de belirtiliyor. Ankaray'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgiler EGO Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.