Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor

Sağlık Bakanlığı, Hepatit B aşısı ile beş bileşenli karma aşıyı birleştiren "altı bileşenli karma aşı" uygulamasına 14 Nisan'da başlayacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B ve hepatit B'yi içeren bu yeni "altı bileşenli karma aşı" ile tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklık sağlanacak. Türkiye'de 1998'den itibaren uygulanan hepatit B aşısı ile 2008'den beri uygulanan beş bileşenli karma aşı, bu yeni uygulama ile birleşiyor. Bu yenilik, 14 Nisan itibarıyla tüm ülkede hayata geçirilecek.

Yeni Aşıların Uygulanacağı Yerler

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan yeni aşılar, Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezleri ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacak. Geçmiş dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları, "altı bileşenli karma aşı" ile tamamlanacak. Bu sayede, başka herhangi bir ek aşıya ihtiyaç duyulmayacak.

Altı Bileşenli Karma Aşının Avantajları