Gram altın tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı

Spot piyasada ons altın, sabah saatlerinde 3 bin 38,93 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ons altında günlerdir devam eden yükseliş ve bugün döviz kurlarında yaşanan sert yükselişin ardından gram altının fiyatı tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı.