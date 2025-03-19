Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması kararına ilişkin yaptığı açıklamada, hukukun vereceği kararlara saygıyla yaklaşmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve sosyal nitelikli bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Hukuk Devleti Özellikleri

Bahçeli, Türkiye'nin milli, üniter, demokratik ve sosyal nitelikli bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. İnsan ve toplum huzurunun vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade ederek, milli dayanışma ve adalet ölçülerinin her muamele ve müdahalenin belirleyici amili olması gerektiğini söyledi.

Türk Yargısının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

Bahçeli, Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve objektif olduğunu belirtti. Hiç kimsenin ayrımcılığa veya imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip olamayacağını dile getirdi. Adaletin ve hukukun tartışmaya açılmasının asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiye çıkaracağını ifade etti.

Adli Tasarruflara Saygı ve Hukuka Güven

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamanın önemli olduğunu vurguladı. Hukukun vereceği kararlara saygı göstermek gerektiğini belirtti ve Türk yargısına olan güveninin tam olduğunu söyledi. Masumiyetin esas olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin refah ve huzur dolu bir geleceğe adım adım ilerlediğini ifade etti.

Şiddet ve Terör Karşısında Dikkatli Olunmalı

Bahçeli, şiddetin insan onurunun hiçe sayılması anlamına geldiğini belirtti. Terörün ise sistematik bir şiddet olduğunu ifade ederek, terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda şiddetsiz bir Türkiye olduğunu söyledi. İç ve dış odaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.