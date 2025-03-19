Borsa İstanbul'da kayıp %7'yi aştı, ikinci kez devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da kayıp %7'yi aştı, ikinci kez devre kesici uygulandı
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Bakan Bayraktar: Enerji Ortaklıkları Kurmak İstiyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Ortaklıkları Kurmak İstiyoruz
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Trafikte dengeler değişti: 5 ilde motosiklet zirvede
Trafikte dengeler değişti: 5 ilde motosiklet zirvede
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz
Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz
Dolar, 40 TL'yi aştı
Dolar, 40 TL'yi aştı
Gram altın tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı
Gram altın tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı
Dün sabah profesördü bugün lise mezunu oldu
Dün sabah profesördü bugün lise mezunu oldu
Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor
Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor
Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı
Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı
Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması
Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması
İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı
İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı
Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?
Taksim metrosu kapatıldı
Taksim metrosu kapatıldı
Dünya Bankasından deprem bölgesi için ek finansman
Dünya Bankasından deprem bölgesi için ek finansman
Dolandırıcılar Ramazan'da da işbaşında
Dolandırıcılar Ramazan'da da işbaşında
Ticaret savaşı küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü
Ticaret savaşı küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı
3 bin 663 doktor Bakanlığın radarında
3 bin 663 doktor Bakanlığın radarında
Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı
Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı
Bakan Tunç: Hukuk fakültesine başarı ile girenlere Bakanlık burs verecek
Bakan Tunç: Hukuk fakültesine başarı ile girenlere Bakanlık burs verecek
Deprem bölgesine 400 milyon Euro finansman daha geliyor
Deprem bölgesine 400 milyon Euro finansman daha geliyor
Zonguldak Valisi'nden CHP'nin alternatif törenine sert tepki
Zonguldak Valisi'nden CHP'nin alternatif törenine sert tepki
GİB: Hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmedi
GİB: Hiçbir şirketin vergi borcu ertelenmedi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı kararını sosyal medya hesabından değerlendirdi ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2025 11:08, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 11:20
Yazdır
Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması kararına ilişkin yaptığı açıklamada, hukukun vereceği kararlara saygıyla yaklaşmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve sosyal nitelikli bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Hukuk Devleti Özellikleri

Bahçeli, Türkiye'nin milli, üniter, demokratik ve sosyal nitelikli bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. İnsan ve toplum huzurunun vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade ederek, milli dayanışma ve adalet ölçülerinin her muamele ve müdahalenin belirleyici amili olması gerektiğini söyledi.

Türk Yargısının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı

Bahçeli, Türk yargısının bağımsız, tarafsız ve objektif olduğunu belirtti. Hiç kimsenin ayrımcılığa veya imtiyazlı bir ayrıcalığa sahip olamayacağını dile getirdi. Adaletin ve hukukun tartışmaya açılmasının asayişsizlik ve şiddet ortamına davetiye çıkaracağını ifade etti.

Adli Tasarruflara Saygı ve Hukuka Güven

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında yapılan adli tasarrufu sabır ve sağduyu ile karşılamanın önemli olduğunu vurguladı. Hukukun vereceği kararlara saygı göstermek gerektiğini belirtti ve Türk yargısına olan güveninin tam olduğunu söyledi. Masumiyetin esas olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin refah ve huzur dolu bir geleceğe adım adım ilerlediğini ifade etti.

Şiddet ve Terör Karşısında Dikkatli Olunmalı

Bahçeli, şiddetin insan onurunun hiçe sayılması anlamına geldiğini belirtti. Terörün ise sistematik bir şiddet olduğunu ifade ederek, terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda şiddetsiz bir Türkiye olduğunu söyledi. İç ve dış odaklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber