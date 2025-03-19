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DEM Parti'den İmamoğluna destek

DEM Parti, Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının gözaltına alınmasına karşı çıkarak, bu durumun demokratik siyasete darbe vurduğunu belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mart 2025 11:18, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 11:33
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DEM Parti'den İmamoğluna destek

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Parti, "Dünkü kayyım uygulamaları da bugünkü operasyon da halk iradesine saldırıdır" diyerek, durumu sert bir şekilde eleştirdi. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve bazı gazetecilerin de gözaltına alındığı belirtildi. Bu durumun, Türkiye'de artan siyasi baskının ve demokratik alanın daralmasının bir örneği olduğu vurgulandı.Türkiye'nin, her geçen gün daha belirgin hale gelen ve muhalefeti hedef alan sivil darbe sürecini yaşadığı belirtildi. Partiye ve siyasetlerine yönelik uzun yıllardır sürdürülen hukuksuz uygulamaların Türkiye'yi esir aldığına dikkat çekildi. DEM Parti, bu tür uygulamaların Türkiye'nin ve toplumun geleceğine en büyük tehdit olduğunu ifade etti.

Gözaltı Operasyonuna Tepki

Gözaltı operasyonunun gerekçelerinin hukuksuzluğu örtemeyeceği vurgulandı. Yerel seçimlerde alınan yenilginin hazmedilememesinin bir sonucu olduğu belirtilerek, bu tür operasyonların halk iradesine bir saldırı olduğu ifade edildi. Ayrıca bu durumun, Türkiye'den başlayıp Orta Doğu'ya yayılacak olan değişim girişimini sabote etme çabası olduğu vurgulandı.

Partiden Açık Çağrı

  • Hukuksuz uygulamalardan derhal vazgeçilmesi gerektiği belirtildi.
  • Yargının araçsallaştırılmasına son verilmesi istendi.
  • Ekrem İmamoğlu ve diğer gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması talep edildi.

DEM Parti, demokratik siyaset alanının genişletilmesi için mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Hukuksuzluğun ve keyfiliğin karşısında duracaklarını ifade etti. İktidara, bu tür uygulamalardan vazgeçmesi için açık bir çağrı yaptı.


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