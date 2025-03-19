Bina İnşaat Endeksi Ocakta Rekor Kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bina inşaat endeksi Ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sektör temsilcileri, artan talep ve faiz indirimi sinyalleri sonrasında üreticilerin arz için harekete geçtiğini belirtiyor. İnşaat üretim endeksi, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 arttı ve bu artış son 9 ayın en yüksek verisi olarak kaydedildi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış bina inşaatı endeksi ise Ocak 2017'den bu yana en yüksek rakam olan 152,1 puana yükseldi.

Üretim ve Satış Artışı Beklentisi

Sektör temsilcileri, konut satışlarındaki artışın inşaat üretimini de artırdığını ifade ediyor. Faiz indirimlerinin başlaması ve yıl içinde devam edeceğine dair beklentiler de üretimi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. İnşaat maliyetlerindeki yıllık artışın yüzde 26,61'e gerilemesi de üretimi teşvik eden diğer bir faktör olarak öne çıkıyor.

Konut Arzındaki Artış Beklentisi

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, bina inşaatı sektörü endeksinin zirveye ulaşmasının sektör adına önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Keçeli, müteahhitlerin yeniden inşaat yapmaya başladığını ve üretimin artırılması gerektiğini vurguladı. Faizlerin düşmeye devam etmesiyle birlikte konut satışlarının artacağını düşündüğünü ifade etti.

Talebin Canlılığı ve Stokların Durumu

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu'ndan Mustafa Ekiz, faizlerin düşme eğilimine girmesi nedeniyle konut satışlarındaki artışın devam ettiğini söyledi. Ekiz, geçen yılın ikinci yarısından itibaren konut satışlarının sürekli arttığını ve vatandaşların birikimlerini konuta yönlendirdiğini belirtti. Satılan konut adedinin 1 milyon 158 bine yaklaştığını kaydeden Ekiz, mevcut stokların tükenmiş durumda olduğunu ve yeni konut üretiminin artması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de yılda 800 bin civarında konut üretilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Mevcut üretimin talebin oldukça altında kaldığı belirtiliyor.

Talebin canlı olması ve stokların erimesi üreticileri harekete geçiriyor.



