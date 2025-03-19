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Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis memuru hakim karşısına çıktı

Beykoz'da, 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir'i, kaçtığı sebebiyle ateş ederek otomobilinin içinde öldüren polis memuru Sinan Ç. (30) "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 11:36, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 11:39
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Mimar Turgut Toydemir'i öldüren polis memuru hakim karşısına çıktı

Olay, Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 19 Aralık 2024 saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Akşam saatlerinde evine gitmekte olan polis memuru Sinan Ç (30), 34 TC 7374 plakalı aracı ile seyir halinde olan ünlü mimar Turgut Toydemir'i trafikte durdurmak istedi. Toydemir'in aracını durdurmak isteyen Sinan Ç, ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile aracın lastik kısımlarına ve farklı noktalara doğru ateş açtı. Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti. Yaralı şekilde kaçmaya devam eden Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. Hastaneye kaldırılan Toydemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda kullandığı silahla birlikte teslim olan polis memuru Sinan Ç, "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ateşin doğrudan insan hayatına yönelik sonuç doğurabilecek şekilde yapılmış olması, şüphelinin profesyonel bir kolluk görevlisi olarak silahın kullanım etkilerini öngörebilecek durumda bulunması, ölüm neticesinin, şüphelinin fiili sonucunda doğrudan gerçekleşmiş olması, şüphelinin eylemini kasten öldürme suçunun sınırlarına taşımaktadır" denilerek, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Sinan Ç ve ailesi, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

'İnsanlara zarar geleceğini düşünerek arkasından araca ateş ettim"

Duruşmada savunmasını yapması için kendisine söz verilen sanık Ç, olay günü köprü üzerinde giderken ambulansa yol vermeyen araç fark ettiğini ifade ederek, "Yan yana gelip kimliğimi göstererek uyardım. Şahıs beni görüp üzerime doğru manevra yaptı. Ben sola doğru kaçarak muhtemel kazanın önüne geçmek istedim. Aracıma hasar gelince şahsı kovalamaya başladım. Bir süre bu takip devam etti. Olayın gerçekleştiği bölgede trafiği durdurarak şahsın yolunu kestim. Araçtan inerek şahsın yanına doğru gitmek istedim. Bu noktada maktül aracı üzerime sürerek arabaların arasından kaçarak gitti. Ben kaçıp canımı kurtardım. İnsanlara zarar geleceğini düşünerek arkasından araca ateş ettim. Yerde 9 kovan bulundu. Tüm atışları lastiği hedef alarak attım. Arabanın sağ arka çaprazından ateş ettim. Olaydan sonra şahıs kaçmaya devam etti. Şahsın yaralandığını bilmiyordum. 112'yi arayarak plakasını ve durumu belirttim. Asayiş ekipleri yanıma gelince şahsın kaza yaptığını ve yaralı olduğunu bana söyledi." dedi.

"Sanık babamızı katletmiştir"

Mimar Turgut Toydemir'in oğlu Şakir Mehmet Toydemir, "Olayla ilgili bir bilgim yok. Sanık babamızı katletmiştir, tüm sevdiklerinden koparmıştır. Şikayetçiyiz" derken, kızı Kadriye Ayşe Toydemir Chamuleau ise, "Babam çok iyi bir insandı, çok çalışkan bir insandı ve etrafına hep yardım etmiş bir insandı. Bu şekilde hayata veda etmesi ne kişiliğine ne hayatına yakışır. Benim aklım almıyor bu olayı. Şikayetçiyim ve adalete güveniyorum. Babam 86 yaşındaydı. Sadece kalp rahatsızlığı vardı. Mesai arkadaşıyız. Akşam çıkarken arabasına binmeden önce 'Ayşe görüşürüz' dedi. Şikayetçiyim" diye konuştu. Duruşma sırasında ayrıca, olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de izlendi.

Olay yerinde keşif yapılacak

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına, maktule ait hasarlı aracın bulunduğu yerde uzman bilirkişi vasıtasıyla naip hakim tarafından keşif yapılmasına, ayrıca naip hakim tarafından uygun görüldüğü takdirde sanığın ateş ettiği yer ile aracın konumu belirlenerek ayrıca rapor düzenlenmesinin istenilmesine, duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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