Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı alınması sonrası dolar ve euro rekor kırarken, borsada sert düşüş yaşandı.