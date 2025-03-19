Sağlık Bakanlığı'ndan Dijital Dünyada Güvenli İnternet Eğitimi

Sağlık Bakanlığı'nın, internetin bilinçsiz kullanımı nedeniyle kişilerin maruz kaldığı zorbalıkla mücadelede devreye aldığı 'Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı' ile davranışsal bağımlılığa karşı önlem alınacak. Bu kapsamda verilecek eğitimlerle kişilerin dijital ayak izi korunacak. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Hamit Harun Bağcı, "Uzmanlarımız, yani sosyal çalışmacılarımız 'dijital ayak izimi koruyorum' eğitimi ile dijital dünyada hangi verilerin paylaşılması, hangi verilerin paylaşılmaması gerektiğini örneklerle anlatacaklar" dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2024-2028 yıllarını kapsayan 'Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı'nın bu yılki teması 'dijital dünyada ebeveyn olmak' ve 'dijital dünyada çocuk ve genç olmak' olarak belirlendi.

Eğitimlerle Bilinçli Teknoloji Kullanımı Artırılacak

'An sende kalsın' sloganı ile 81 ilde, okullarda, yurtlarda, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM), ruh sağlığı birimlerinde; psikologlar, sosyal çalışmacılar, sosyal gelişim uzmanları ve çocuk gelişim uzmanları ebeveynlere yönelik güvenli internet kullanımı, çocuklarda teknoloji, oyun bağımlılığı ve çözüm süreçleri, ekran süresi yönetimi gibi konularda eğitim verecek. 'İNTERNETİN BİLİNÇSİZCE KULLANIMINDA KİŞİLER ZORBALIĞA MARUZ KALIYOR' Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Hamit Harun Bağcı, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu onayıyla 'Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Eylem Belgesi ve Stratejisi' yayımlandığını hatırlatarak, "Koordinatör bakanlık olarak, Sağlık Bakanlığı 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellemesini yaptı. Eylem planının nihai amacı aslında toplumun teknoloji, internet ve kumar alanlarında davranışsal bağımlılığın önlenmesine yönelik tedbirler alması."

Dijital Dünyada Ailelerin Sorumlulukları

Dijital dünyada özellikle ailelere çok büyük bir sorumluluk düştüğünü anlatan Uzm. Dr. Bağcı, "Öncelikle ebeveynlerin kendi internet alışkanlıklarını kontrol etmelerini, gözden geçirmelerini önemsiyoruz. Çünkü çocuklar büyüklerin taklidi. Ebeveynler ile çocukların iletişim kurmalarını, teknolojinin risklerinden bahsetmelerini istiyoruz. Beraber yapılacak etkinliklerle yani teknolojinin olmadığı, havaların ısınmasıyla birlikte belki dış alanlarda yürüyüşler veya sportif faaliyetler, top oynama gibi çeşitli faaliyetlerle de aslında gençlerimizi, çocuklarımızı farklı alanlara kaydırmalarını istiyoruz."

Farkındalık Oluşturulacak

Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde dijital bağımlılıkla mücadelede sağlık okur-yazarlığı kapsamında çeşitli toplantılarla vatandaşa yönelik eğitimler verildiğini belirten Uzm. Dr. Bağcı, "Uzmanlarımız, yani sosyal çalışmacılarımız belirlenen başlıklarda bilgilendirmeler yapacak. Örneğin 'dijital ayak izimi koruyorum' eğitimi ile dijital dünyada hangi verilerin paylaşılması, hangi verilerin paylaşılmaması gerektiğini örneklerle anlatacaklar. Aslında bir farkındalık oluşturulacak, dijital oyun bağımlılığıyla mücadelede nasıl çözüm yolları olduğunu öğrenecekler."



