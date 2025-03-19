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Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Metro Hattı Açıklaması

Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki metro hatlarının hizmete girmesiyle 4,2 milyon yolcunun seyahat ettiğini belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mart 2025 12:34, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 12:35
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Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Metro Hattı Açıklaması

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 yıl önce hizmete alınan İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu açıklamada, "Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı'nda toplam 4,2 milyon kişi seyahat etti" ifadelerini kullandı. İstanbul'da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için birçok metro hattını hizmete sunduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

İstanbul'da Metro Hatlarının Gelişimi

Uraloğlu, Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö hattıyla birlikte Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ve İstanbul Havalimanı-Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı metrosu gibi birçok kent içi raylı sistem hattını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını belirtti. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattının Arnavutköy-İstanbul Havalimanı kesimini de geçen yıl Mart ayında hizmete açtıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Böylece İstanbul genelinde inşa ederek hizmete sunduğumuz hat uzunluğunu da 161,8 kilometreye çıkarmıştık" dedi.

Devam Eden Çalışmalar ve Gelecek Planları

Şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metrosunda yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. "37 BİN 843 KİŞİYLE TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI" başlığı altında, bir yıl önce hizmete sunulan ve Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresini sadece 8 dakikaya indiren Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'yla ilgili olarak da bilgi verdi.

  • Arnavutköy
  • Taşoluk
  • Kargo Terminali
  • İstanbul Havalimanı

Toplam 4 istasyonuyla İstanbul'un şehir içi ulaşımına hız ve konfor kattığını belirtti. 22 Ocak 2023 tarihinde açılan İstanbul Havalimanı-Kargo Terminali ile 19 Mart 2024 tarihinde hizmete verilen Taşoluk ve Arnavutköy istasyonları arasında taşınan yolcu sayısına da değinen Uraloğlu, "Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı'nda toplam 4,2 milyon kişi seyahat etti" dedi. Uraloğlu ayrıca Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı'nın tamamında açılışından bu yana 17,2 milyon yolcu taşındığının altını çizerek, "Hattımız en son 19 Şubat 2025 tarihinde 37 bin 843 yolcuyla rekor tüm zamanların rekorunu kırdı" ifadelerini kullandı. (DHA)

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