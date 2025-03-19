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Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otomotiv üretiminin 22 yılda 1 milyonu geçtiğini açıkladı. İhracat rekor seviyelere ulaştı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 12:42, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 12:43
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Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki başarısını vurgularken, 22 yıl içinde otomotiv üretiminin 1 milyonu geçtiğini belirtti. İhracatın 37,2 milyar doları aşarak yeni bir rekora ulaştığını söyleyen Bakan Kacır, Türkiye'de elektrikli araç yatırımlarının artışına dikkat çekti. Ayrıca, 2025 yılının ilk iki ayında hibrit araç satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 74,5, elektrikli araç satışlarının ise yüzde 71 arttığını ifade etti.

Otomotiv Üretimi ve İhracatta Rekor

Bakan Kacır, İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleşen Otomotiv Sanayii Derneği 50'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda otomotiv üretiminin yıllık 357 binden 1 milyon 365 bine yükseldiğini kaydetti. İhracatın ise 37,2 milyar doları aşarak rekor kırdığını belirtti ve otomotiv sektörünün ihracatta zirvedeki konumunu koruduğunu ifade etti.

Elektrikli Araç Yatırımlarının Artışı

Kacır, Türkiye'de elektrikli araç yatırımlarının artışına değindi ve geçen yıl 17,1 milyon adet elektrikli araç satışı gerçekleştiğini belirtti. Elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payının yüzde 20'ye ulaştığını söyledi. Bu yılın ilk iki ayında hibrit araç satışlarının yüzde 74,5, elektrikli araç satışlarının ise yüzde 71 arttığını açıkladı.

Yeni Şarj İstasyonları ve Altyapı Gelişmeleri

Bakan Kacır, elektrikli araç şarj istasyonları ağının genişlediğini belirtti ve yeni şarj istasyonlarının devreye alınacağını ifade etti. Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programıyla Türkiye genelinde hızlı şarj istasyonları kurduklarını söyledi. Hızlı şarj altyapısının son bir yılda iki katına çıkarıldığını vurguladı.

Togg ve Yerli Üretim

Türkiye'nin yerli otomobili Togg hakkında bilgi veren Bakan Kacır, Togg'un doğuştan elektrikli ve akıllı bir otomobil olduğunu belirtti. Bugün 53 binden fazla Togg'un yollarda olduğunu ifade etti ve araç batarya üretim tesisi yatırımları için teşvik belgeleri düzenlediklerini açıkladı.


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