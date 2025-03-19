Karabük'te 4 kişi 45 sikke ile yakalandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 4 kişi antik Yunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 adet sikke ile yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 13:04, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 13:05
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskipazar ilçesinde içerisinde 4 şahsın bulunduğu bir aracı durdurdu.
Şahısların üzerinde, eşyalarında ve bulundukları araçta yapılan aramada, antik Yunan ve Roma dönemine ait olduğu ve tarihi özellik taşıdığı değerlendirilen 45 adet sikke ele geçirildi.
Şüpheliler, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.