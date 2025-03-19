Bakan Bayraktar: Enerji Ortaklıkları Kurmak İstiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesinde ortaklıklar kurmak istiyoruz" dedi. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta temaslarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüştü. Barış ve Güvenlik Yılı kapsamında düzenlenen toplantıya da katılan Bayraktar, Türkmenistan karasında ve Hazar Denizi'nde petrol ve doğal gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda ortaklıklar kurmak istediklerini belirtti. Ayrıca, Aşkabat'ta düzenlenen 'Barış ve Güvenlik Yılı: Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Bölgesel Ekonomik İşbirliği Uluslararası Konferansı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin enerji perspektifini katılımcılarla paylaştı.

Enerji Güvenliği ve Bağımsızlığı

Bayraktar, enerji güvenliğinin Türkiye için önemli bir öncelik olduğunu vurguladı. Son 20 yılda Türkiye'nin enerji talebinin 3 kat arttığını ve önümüzdeki 20 yıl boyunca da her yıl yaklaşık yüzde 5 artacağını ifade etti. İkinci temel zorluk olarak enerji bağımsızlığına değinen Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfe kadar Türkiye'nin doğal gazın tamamını ithal ettiğini ve petrolde de ihtiyacın yüzde 90'ının ithalat ile sağlandığını belirtti. Bu zorlukları aşmak için kapsamlı bir enerji stratejisi geliştirdiklerini ve bölgesel iş birliklerinin öne çıktığını söyledi.

Yeni Ortaklıklar

Bayraktar, Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasıyla Türkmenistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla doğal gaz aktarılabileceğini umduklarını dile getirdi. Aynı zamanda, bu bağlantıyı daha anlamlı hale getirecek upstream sektöründe büyük fırsatlar bulunduğunu ifade etti. Türkmenistan ile petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda ortaklık kurmak istediklerini açıkladı. Türkiye'nin komşularıyla elektrik enterkonneksiyon ve elektrik ticaretini de arttırmayı hedeflediğini belirtti.

Bulgaristan ve Yunanistan ile mevcut bağlantıların güçlendirilmesi

Gürcistan, Irak, Azerbaycan ve Suriye gibi ülkelerle elektrik ticaretini artıracak projeler geliştirilmesi

Suriye'ye elektrik sağlayarak normal yaşamın yeniden inşasına katkıda bulunulması

Trans Hazar Elektrik Hattı'nın inşası ile Türkmenistan elektriğinin tüketici pazarlarına ulaştırılması

Bakan Bayraktar, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından kabul edildi. Türkmenistan Petrol ve Doğal Gazdan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov ve Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev ile de görüşmeler gerçekleştirdi.



