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Özgür Özel, Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu ailesine destek ziyaretinde bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mart 2025 13:25, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 13:51
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Sarıyer'deki evine giderek Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti

Bu ziyaret, 'CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında yaşanan gelişmelerin bir parçası olarak dikkat çekti.

İmamoğlu ile birlikte Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Özgür Özel ve heyeti, bu olayın ardından hızlı bir şekilde Ankara'dan İstanbul'a gelerek dayanışma gösterdi. Dilek İmamoğlu'na yapılan bu ziyaret, siyasi arenada önemli bir duruş olarak değerlendirildi.

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