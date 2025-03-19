10 İlde Araç Sahteciliği: 2 Tutuklama, 14 Milyon Liralık Kazanç

Isparta merkezli olarak 10 ilde düzenlenen operasyonda, deprem bölgesinde enkaz altında kalanların da aralarında bulunduğu 30 hasarlı aracın mekanik kısımları ve şasi numaralarında değişiklik yaparak sahte evrak düzenleyip satan bir şebeke tespit edildi. Bu yöntemle toplamda 14 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlenen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu kapsamlı soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarının değiştirilerek satıldığını ortaya çıkardı.

Operasyonda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Isparta merkezli olarak Elazığ, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Afyonkarahisar, Muğla, Şırnak ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, sahte evraklar ve birçok doküman ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Change İşlemi Yapılan Araçlar Ele Geçirildi

Change işlemi uygulandığı belirlenen 30 araca el konuldu. Bu araçların mekanik kısımlarında değişiklik yapıldığı, şasi numaralarının kimyasal sıvı dökülerek değiştirildiği ve sahte evrak düzenlendiği tespit edildi. Bu yöntemle elde edilen haksız kazanç, üçüncü kişilere satılarak mağdur edilen kişilerden sağlandı.