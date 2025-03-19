Aydın Köşk'te Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Kişi Gözaltında

AYDIN'ın Köşk ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yaparak tarihi eser ararken yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçayır Mahallesi Asar mevkiinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Şüpheliler M.S., S.K., F.A., H.S., K.A., A.S., C.Y. ve L.A. suçüstü yakalandı. Operasyonda, kaçak kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Hilti

Jeneratör

Dedektör

Testere

Nacak

4 çift iş eldiveni

4 maske

3 adet 10 metre uzunluğunda ip

1 adet 15 metre uzunluğunda uzatma kablosu

2 hilti ucu

Gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaçak kazıların önlenmesi ve tarihi eserlerin korunması için sıkı denetimler yapılmaya devam edileceği belirtildi.



