Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Geniş çaplı operasyonun ardından gözaltına alınan isimlerin listesi açıklandı.

İBB GENEL SEKRETERİ CAN AKIN ÇAĞLAR DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın da olduğu öğrenildi.

ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ OLARAK GÖREV YAPTI

Çağlar, daha önce 8,5 yıl boyunca Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yürütürken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yakınlığıyla tanınıyordu.

Çağlar, 2003-2011 yılları arasında bankada görev yapmış ve daha sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliğine atanmıştı.

CHP'DEN TEKLİF GELDİ, SAKALLAR GİTTİ

Can Akın Çağlar, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünü yürüttüğü dönemde sakallarını uzatmıştı.

Yıllar boyunca kameralara sakallı bir şekilde poz veren Çağlar, İBB Genel Sekreterliği görevine gelmesiyle birlikte sakallarını keserek imajını değiştirmişti.

TARTIŞILAN İSİM OLMUŞTU

Çağlar, İBB'ye genel sekreter olarak atandıktan sonra CHP'li bazı isimler tarafından tartışma konusu haline gelmişti.

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 1962 yılında Sivas'ta doğdu, Lise ve Üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı.

1983 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Para ve Bankacılık bölümünde Yüksek Lisans Programına katıldı.

1995-1997 yılları arasında ABD'de Boston Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında master yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek kariyerine Egebank AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Yatırım AŞ de Genel Müdür olarak devam etti.

1998-2003 yılları arasında Faisal (Family) Finans AŞ Katılım Bankasında Genel Müdürlük yaptı.

8,5 YIL BOYUNCA MÜDÜRLÜK YAPTI

2003 yılında tekrar kamuya dönerek 2011 yılına kadar 8,5 yıl boyunca T.C. Ziraat Bankası'nda Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Bu süre içerisinde gerek yurtiçinde gerek yurt dışındaki Ziraat Bankasının çok sayıdaki finansal iştiraklerinde değişik sürelerle Yönetim Kurulu Başkanlıkları görevlerini de üstlendi.

2011 yılında Ziraat Bankası'ndaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

İBB ataması öncesi son görevi Eureko Sigorta AŞ. YK Başkan Vekilliği olan Çağlar, evli ve üç çocuk babasıdır.