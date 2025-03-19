Otomobil, kamyonun altına girdi: 1 ağır yaralı
BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü Yavuz B. (27), ağır yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mart 2025 14:23, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 14:24
Kaza, saat 10.30 sıralarında Marmaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Yenişehir yönüne giden Yavuz B.'nin kullandığı 16 L 5604 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Nurullah A. (58) idaresindeki 43 AEJ 943 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil kamyonun altına girerken, sürücü Yavuz B. araç içinde sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Yavuz B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yavuz B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.