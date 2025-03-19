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Arkadaşına ulaşamayınca gözyaşlarına boğuldu! Gerçek bambaşka çıktı

Antalya'da arkadaşına ulaşamayan genç kız, ekipleri alarma geçirdi. Kapı demirini keserek eve giren ekipler, Nazik T.'yi uyurken buldu. O anları gözyaşlarıyla takip eden genç kız, arkadaşının uyuduğunu öğrenince derin bir 'oh' çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 14:50, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 16:32
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Arkadaşına ulaşamayınca gözyaşlarına boğuldu! Gerçek bambaşka çıktı

Arkadaşına ulaşamayan genç kız, ekipleri alarma geçirirken gözyaşları içinde bekledi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3067 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerden itibaren aramalara cevap vermeyen arkadaşı Nazik T.'ye ulaşamayan genç kız, arkadaşının oturduğu daireye gitti. Kapıyı ısrarla çalmasına rağmen arkadaşına ulaşamayan genç kız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla verilen adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

GENÇ KIZ UYURKEN BULUNDU

Adrese gelen ekiplerin de genç kızdan cevap alamaması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip demir kesme makası ile balkon demirini kesti. Balkon kapısının demirinin kesilmesinin ardından içeriye giren polis ve itfaiye ekipleri Nazik T.'yi uyurken buldu. Gözyaşları içinde ekiplerin çalışmasını izleyen genç kızın arkadaşı polis ekibine "İçeride mi, ne olmuş" diye sorarak Nazik T.'nin sağlık durumunu sordu. Herhangi bir olumsuzluk olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrılırken, genç kız ise uyanan arkadaşının yanına gitti.

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