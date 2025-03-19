Erdoğan, Yeni Büyükelçilerin Güven Mektuplarını Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde beş yeni büyükelçiyi kabul etti.

Kabul edilen büyükelçiler arasında Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca De Gianotti, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Malta Büyükelçisi Marisa Farrugia, Tacikistan Büyükelçisi Sodiq Ashurboyzoda İmomi ve Senegal Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop yer aldı. Kabul töreninde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundular.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, her bir büyükelçiyi ayrı ayrı kabul ederek, onlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.