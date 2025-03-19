Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı

TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla kürsüyü işgal etmesi nedeniyle kapandı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Demokratik Siyasete Müdahale Tepkisi

Önder, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahalenin, ne yapana ne bunu teşvik edene yakın siyasi tarihte hiçbir fayda getirmediğini söyledi. Şahsi olarak Cumhuriyet'in demokratik niteliğinin genişlemesi, demokratik siyaset alanının gelişmesi ve özgürleşmesinden yana olduğunu belirten Önder, "Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam, yanında durmam mümkün değildir." dedi. Önder, konuşmasının ardından milletvekillerine gündem dışı söz verdi.

Aşık Veysel Anması ve Gazze Tepkisi

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Aşık Veysel'i, ölüm yıl dönümü dolayısıyla andı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni saldırılarını kınadı.

CHP'nin İmamoğlu Tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun evine baskın yapıldığını, avukatlarının ve milletvekillerinin eve alınmadığını iddia eden Başarır,

"Bugün yapılan bu saldırı, bu operasyon, 12 Eylül'ün ardından 19 Mart günü de tarihe kara bir leke olarak geçecektir."

ifadesini kullandı.

Genel Kurulda Gergin Anlar

AK Parti milletvekilleri, sıralara vurarak Başarır'ın sözlerine tepki gösterdi. Başarır'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada CHP milletvekilleri kürsüye gelerek, zaman zaman alkışlarla ve sloganlarla Başarır'a destek verdi. TBMM Başkanvekili Önder, Genel Kurulda çalışma düzeni kurulamadığı için birleşime ara verdi. CHP milletvekilleri verilen ara sırasında da kürsüde slogan atmayı sürdürdü.

Kürsü İşgali Nedeniyle Oturum Ertelendi

Aranın ardından Önder, CHP milletvekillerinin kürsü işgalini sürdürmesi ve slogan atmaya devam etmeleri nedeniyle Genel Kurulda çalışma düzeni sağlanamadığı için İçtüzük'ün 68. maddesi uyarınca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.