İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 87'ye ulaştı
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 87'ye ulaştı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Borsa İstanbul'da kayıp %7'yi aştı, ikinci kez devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da kayıp %7'yi aştı, ikinci kez devre kesici uygulandı
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Bakan Bayraktar: Enerji Ortaklıkları Kurmak İstiyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Ortaklıkları Kurmak İstiyoruz
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Trafikte dengeler değişti: 5 ilde motosiklet zirvede
Trafikte dengeler değişti: 5 ilde motosiklet zirvede
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz
Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz
Gram altın tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı
Gram altın tarihte ilk kez 4 bin lirayı aştı
Dün sabah profesördü bugün lise mezunu oldu
Dün sabah profesördü bugün lise mezunu oldu
Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor
Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor
Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı
Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı
Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması
Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması
İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı
İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı
Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?
Taksim metrosu kapatıldı
Taksim metrosu kapatıldı
Dünya Bankasından deprem bölgesi için ek finansman
Dünya Bankasından deprem bölgesi için ek finansman
Dolandırıcılar Ramazan'da da işbaşında
Dolandırıcılar Ramazan'da da işbaşında
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı
3 bin 663 doktor Bakanlığın radarında
3 bin 663 doktor Bakanlığın radarında
Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı
Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı

CHP milletvekilleri, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki olarak TBMM kürsüsünü işgal etti. Meclis çalışmaları durdu, oturum yarına ertelendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 16:00, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 16:10
Yazdır

TBMM Genel Kurulu, CHP milletvekillerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla kürsüyü işgal etmesi nedeniyle kapandı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Demokratik Siyasete Müdahale Tepkisi

Önder, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahalenin, ne yapana ne bunu teşvik edene yakın siyasi tarihte hiçbir fayda getirmediğini söyledi. Şahsi olarak Cumhuriyet'in demokratik niteliğinin genişlemesi, demokratik siyaset alanının gelişmesi ve özgürleşmesinden yana olduğunu belirten Önder, "Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam, yanında durmam mümkün değildir." dedi. Önder, konuşmasının ardından milletvekillerine gündem dışı söz verdi.

Aşık Veysel Anması ve Gazze Tepkisi

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Aşık Veysel'i, ölüm yıl dönümü dolayısıyla andı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni saldırılarını kınadı.

CHP'nin İmamoğlu Tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun evine baskın yapıldığını, avukatlarının ve milletvekillerinin eve alınmadığını iddia eden Başarır,

"Bugün yapılan bu saldırı, bu operasyon, 12 Eylül'ün ardından 19 Mart günü de tarihe kara bir leke olarak geçecektir."

ifadesini kullandı.

Genel Kurulda Gergin Anlar

AK Parti milletvekilleri, sıralara vurarak Başarır'ın sözlerine tepki gösterdi. Başarır'ın konuşmasını sürdürdüğü sırada CHP milletvekilleri kürsüye gelerek, zaman zaman alkışlarla ve sloganlarla Başarır'a destek verdi. TBMM Başkanvekili Önder, Genel Kurulda çalışma düzeni kurulamadığı için birleşime ara verdi. CHP milletvekilleri verilen ara sırasında da kürsüde slogan atmayı sürdürdü.

Kürsü İşgali Nedeniyle Oturum Ertelendi

Aranın ardından Önder, CHP milletvekillerinin kürsü işgalini sürdürmesi ve slogan atmaya devam etmeleri nedeniyle Genel Kurulda çalışma düzeni sağlanamadığı için İçtüzük'ün 68. maddesi uyarınca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber