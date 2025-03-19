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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yaşayan kuru yük gemisi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 16:30, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 16:31
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İskenderun'dan Romanya'ya seyir halindeki Bers isimli 95 metre boyundaki kuru yük gemisinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önlerinde makine arızası yaşaması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönde geçici olarak askıya alındığı duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve Kurtarma-11 römorkörünün ivedilikle olay yerine yönlendirildiği belirtildi.

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