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'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı

İstanbul Başsavcılığı, İmamoğlu'nun gözaltında ilaçlarının verilmediği iddialarını yalanladı ve detaylı açıklama yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 16:48, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 16:49
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'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Özellikle Ekrem İmamoğlu ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şahısların ilaçlarının verilmediği ve doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.

Şüphelilerin İlaç Kullanımı ve Muayene Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır," şeklinde bir açıklama yaptı. Açıklamada, bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmalarının sağlandığı ve bu durumun kolluk birimi tarafından tutanak altına alındığı belirtildi.

Muayenelerin Gerçekleştiği Yerler

Ayrıca, şüphelilerin doktor muayenelerinin kolluk görevlisinin bulunmadığı özel bir odada ve emniyet binası dışında gerçekleştirildiği vurgulandı. Bu tür haberlerin yanıltıcı bilgi içerdiği ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ifade edildi.

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