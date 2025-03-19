Gazze'de Kıtlık Alarmı: Sınır Kapıları Kapanınca Kriz Derinleşti

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in devam eden ablukası ve 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarının kapatılması nedeniyle yardımların girişinin engellenmesi sonucunda bölgenin "kıtlığın ilk aşamalarına" girdiğini açıkladı. Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze Şeridi'ndeki kıtlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sevabite,

Yaklaşık iki milyon kişinin gıda güvenliğini tamamen kaybetmesinin ardından Gazze Şeridi resmi olarak kıtlığın ilk aşamalarına girdi.

ifadesini kullandı. Filistinli yetkili, bölgedeki sınır kapılarının kapatılması, aşevlerinin faaliyetlerinin durdurulması ve insani yardımın kesintiye uğraması nedeniyle Gazze Şeridi'nde benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşandığını belirtti.

Temel Gıda Malzemeleri Tedarik Edilemiyor

Sevabite, sınır kapılarının kapatılması sonucu Filistin halkının en temel yaşam gereksinimlerinden mahrum kaldığını vurguladı. Sebze ve meyve gibi ürünlerin tedarik edilemediğini aktaran Sevabite ayrıca yakıt girişinin engellenmesi ve sıkılaştırılan abluka nedeniyle onlarca fırının da çalışmasının durduğunu ifade etti.

Onlarca Su Kuyusu Çalışmaz Durumda

Bölgede ayrıca onlarca su kuyusunun kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Sevabite, su krizinin derinleştiğine dikkati çekti. Sevabite, sınır kapılarının kapatılmasıyla yaşanan sıkıntıların katlanarak arttığını, Gazze Şeridi'nde gazın olmayışından dolayı alternatif olarak odun kullanılmaya başlandığını aktardı. Yakıt tedarikinin kesilmesinin ulaşım sektörünü tamamen felce uğrattığına işaret eden Sevabite, bu durumun, hareketin kısıtlanmasının yanı sıra hasta ve yaralıların naklini engellediğini ve binlerce kişinin hayatını tehdit ettiğini vurguladı.

"Gazze'de Yaşam Tamamen Çökecek"

Sevabite,

İsrail'in saldırıları durmazsa ve sınır kapıları acilen açılmazsa gelecek günlerde Gazze Şeridi'nde yaşam tamamen çökecek.

uyarısında bulundu. Filistinliler aleyhinde işlenen soykırım suçunun devam etmesinden İsrail ve ABD yönetiminin doğrudan sorumlu olduğunu kaydeden Sevabite, bu suçların sorumlularının uluslararası yargıda hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Sevabite, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine, İsrail'in saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 430 kişi hayatını kaybetti, 700'e yakın Filistinli yaralandı.