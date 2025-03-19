İsrail'den Gazze'deki BM merkezine saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Deir el-Belah'ta Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi'ne (UNOPS) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda 1 yabancı BM görevlisinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralıların El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

Acil uluslararası soruşturma çağrısı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada ise saldırının kınandığı belirtilerek, "Bu suç, BM ve insani yardım kuruluşlarını Filistin halkına yardım etme görevlerini yerine getirmekten alıkoymak için uygulanan kasıtlı bir politikanın parçasıdır. BM'yi bu suçla ilgili net ve güçlü bir duruş sergilemeye, İsrail'in bu suçtan sorumlu tutulması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi. Saldırıya ilişkin acil uluslararası soruşturma çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu ise BM ofisinin hedef alınmadığını iddia etti.