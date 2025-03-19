İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
Borsa günü sert düşüşle tamamladı
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 87'ye ulaştı
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 87'ye ulaştı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
Dolar ve avro günü rekorla tamamladı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
'İmamoğlu ve gözaltındakilerin ilaçları verilmedi' iddiası yalanlandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Genel Kurul, CHP'li vekillerin protestosu nedeniyle kapandı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Gezi soruşturması derinleşiyor: İsmail Saymaz gözaltına alındı
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Tunç: Bağımsız Yargıya Saygı Gösterilmeli
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Bakan Bolat, esnaflara kredi müjdesinin detaylarını anlattı
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Can Akın Çağlar da gözaltı listesinde
Bakan Bayraktar: Enerji Ortaklıkları Kurmak İstiyoruz
Bakan Bayraktar: Enerji Ortaklıkları Kurmak İstiyoruz
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Bakan Kacır: Otomotiv Üretimi 1 Milyonu Aştı
Trafikte dengeler değişti: 5 ilde motosiklet zirvede
Trafikte dengeler değişti: 5 ilde motosiklet zirvede
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor
Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz
Bahçeli: Hukukun Kararına Saygı Göstermeliyiz
Dün sabah profesördü bugün lise mezunu oldu
Dün sabah profesördü bugün lise mezunu oldu
Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Bakanlık Yasakladı, Tüm Mağazalar Ürünü Çekiyor!
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Türkiye'de Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı
Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor
Çocukluk dönemi aşı takviminde değişikliğe gidiliyor
Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı
Ankara'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Uyarısı
Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması
Başsavcılıktan İmamoğlu için açıklama geldi 'Suç örgütü lideri' suçlaması
İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı
İstanbul'da 4 gün boyunca gösteriler yasaklandı
Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu'na Yönelik Gözaltı Kararı ve İlk Açıklamalar
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?
En Uygun Konut Kredisi Hangi Bankada?
Taksim metrosu kapatıldı
Taksim metrosu kapatıldı
Dünya Bankasından deprem bölgesi için ek finansman
Dünya Bankasından deprem bölgesi için ek finansman
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı
Evde Sağlık Hizmeti 2024'te 2.78 Milyon Kişiye Ulaştı
3 bin 663 doktor Bakanlığın radarında
3 bin 663 doktor Bakanlığın radarında
Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı
Trafik polisinden motosikletli öğretmene anlamlı uyarı
Ana sayfaHaberler Terör

İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 87'ye ulaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik soruşturmalarda gözaltına alınanların sayısı 87'ye ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 17:33, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 17:35
Yazdır
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 87'ye ulaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar"la ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 87'ye yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 84 zanlıyı gözaltına aldı.

Çalışmaların devamında haklarında gözaltı kararı olan 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Ekiplerin 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları da sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber