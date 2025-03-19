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CHP milletvekilleri, Meclis'ten parti genel merkezine yürüdü

CHP milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla Meclis'ten parti genel merkezine yürüdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 17:58, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 20:26
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TBMM Genel Kurulu'nda CHP milletvekilleri, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına kürsü işgali yaparak ve slogan atarak tepki gösterdi.

Ardından CHP milletvekilleri, gözaltı kararına tepkilerini, Meclis'ten ayrılarak Söğütözü Mahallesi'nde bulunan parti genel merkezine yürüyerek sürdürdü.

1,5 saat süren yürüyüş sonrasında yaklaşık 50 milletvekiliyle genel merkeze gelen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, burada yaptığı konuşmada, 23 Mart'ta partisinin ön seçim yapacağını hatırlattı.

Emir, "Bugün talimatla Sayın Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alanlar, 23 Mart'taki seçimimizi sakatlamaya çalışanlar bilsin ki o sandık er geç gelecek, halkın iktidarı kurulacak." ifadelerini kullandı.

Gözaltı kararıyla asıl hedefin İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir sonraki genel seçimlere katılmasını engellemek olduğunu ileri süren Emir, "Biz, demokrasimize de Ekrem İmamoğlu'na da baba ocağımız CHP'ye da sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

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