Kılıçdaroğlu: Belediye başkanı sabahın köründe gözaltına alınmaz

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Çıkışta açıklama yapan Kılıçdaroğlu,

16 milyona hizmet veren bir belediye başkanı sabahın köründe gözaltına alınmaz. Türkiye'de demokrasi yok, bir kişinin iradesi var. Bir kişinin iradesinin olduğu yerde yasama organı yoktur, yargı organı yoktur, yürütme oranı yoktur

dedi.Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de para sayma görüntüleri ve Kent uzlaşısı soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki evinde eşi Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye adına çok üzgün olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu,

Olacak şey değil, bir metropolde belediye başkanlığı yapan, 16 milyona hizmet veren bir belediye başkanı sabahın köründe gözaltına alınmaz. Bugüne kadar Ekrem Bey hangi davete icabet etmedi? Telefon ederseniz gelir, ifadesine başvuracaksanız alırsınız. Türkiye'de demokrasi yok, bir kişinin iradesi var. Bir kişinin iradesinin olduğu yerde yasama organı yoktur, yargı organı yoktur, yürütme oranı yoktur.





Demokrasi ve Adaletin Eksikliği

Anayasada bunlar yazmakla beraber fiilen uygulamada bunlar görevlerini yerine getirmiyorlar, bir kişinin iradesi her şeye hakim olmuştur. Hakkın, hukukun ve adaletin olmadığı yerde insan hakları da olmaz, özgür medya da olmaz. İnsanlar haklarını özgürce savunamazlar dolayısıyla bunu asla ve asla kabul etmiyor, asla doğru değil.

Şafak Operasyonları ve Yurttaşlara Çağrı

Şafak operasyonlarıyla insanlar gözaltına alınmamalı. Buradan bütün yurttaşlarıma çağrı yapıyorum, bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi olduğu sürece hiç kimse gelecek endişesi taşımasın. Biz yüz yıllık bir partiyiz, biz sıradan bir parti değiliz, biz bir mücadele partisiyiz. Mücadele ortamında, savaş ortamında kurulan bir partiyiz, mücadelemizi de bu çerçevede yapacağız.Bu çerçevede bir mücadele olmazsa sonuç alamayız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi, gerçek anlamda adaleti, gerçek anlamda hukuku getirmek zorundayız. Çağdaş ülke diyorsak, gelişmiş ülke diyorsak, hak arayan yurttaşların önündeki bütün engellerin kaldırılması lazım. Yaşadığımız tablo doğru bir tablo değildir, şafak operasyonlarıyla insanlar gözaltına alınmamalı. Davet edersiniz gelirler, otururlar sorarsanız sorularınızı cevabını verirler.Dolayısıyla yapılan işlemi asla ve asla doğru bulmadığımı ifade etmek isterim. Az önce de ifade ettim Cumhuriyet Halk Partisi mücadele partisidir. Bir kişinin iradesiyle mücadele olmaz. Partimiz güçlüdür bir araya geliriz, otururuz bir strateji belirleriz ve o çerçevede hareket ederiz olması gereken de budur.Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamanın ardından Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki konutundan ayrıldı.