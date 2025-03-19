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Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 kişi öldü, 40 kişi kayıp

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 56 düzensiz göçmeni taşıyan botun batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi kayboldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 18:33, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 18:33
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Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 kişi öldü, 40 kişi kayıp

İtalya'nın Akdeniz'deki Lampedusa Adası'nın açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, faciada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin kaybolduğu ifade edildi. Botta bulunan Kamerun, Fildişi Sahili, Gine ve Mali uyruklu 56 göçmenin çoğunun Tunus'un Sfax kentinden yola çıktıktan birkaç saat sonra kötü hava şartları nedeniyle suya düştüğü aktarıldı. Kurtarılan göçmenlere Lampedusa'da UNHCR ve Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) tarafından yardım edildiği, İtalyan Kızılhaç'ının ise psikolojik destek sağladığı kaydedildi.

Çalışmalar devam ediyor

İtalya Sahil Güvenliği, dün meydana gelen olayın ardından arama-kurtarma çalışmalarının bugün devam ettiğini, ancak kötü hava şartlarının operasyonları daha da zorlaştırdığını aktardı. Ordu ve polisin de yer aldığı çalışmalara Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı Frontex tarafından uçaklarla destek sağlandığı belirtildi.

Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 9 bin göçmen denizden İtalya'ya ulaştı

Akdeniz'de Tunus, Malta ve İtalya'nın Sicilya arasında yer alan Lampedusa, Kuzey Afrika'dan Avrupa Birliği ülkelerine ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin ilk uğrak noktası olarak biliniyor. İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2024'te İtalya'ya denizden 66 bin 600'den fazla düzensiz göçmen geldi. Bu yıl ise şu ana kadar yaklaşık 9 bin göçmen İtalyan kıyılarına ulaştı.

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