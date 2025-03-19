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RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı

RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınların incelendiğini ve yasalara aykırı yayınlara yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 18:46, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 18:48
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RTÜK, İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları incelemeye aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlar soruşturmalarına ilişkin yayınların incelendiğini, yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını bildirdi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmeler ışığında, yayıncı kuruluşların haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıklarını korurken, kamu yararını ve toplum huzurunu gözetmeleri gerektiğini bir kez daha vurgulamak istediklerini belirtti.

Yayıncı Kuruluşların Sorumlulukları

Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ve diğer resmi kaynaklardan gelen açıklamaların dikkate alınmasının, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereği olduğuna işaret eden Şahin,

Haber sunucuları ve program yorumcularının olayları kişisel siyasal görüşleriyle şekillendirmemesi

, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumdaki güven ortamını zedelememesi açısından büyük önem arz etmektedir.

6112 Sayılı Kanun'un Önemi

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un Yayın hizmetleri, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz. şeklindeki 8'inci maddesini anımsatan Şahin, her yayıncı kuruluşun bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükellef olduğunu vurguladı.

Sürekli İzleme ve Yaptırımlar

Ebubekir Şahin, şunları kaydetti:

Gerçekleştirilen soruşturmalar tamamen hukuk çerçevesinde olup, yapılan yayınlar izleme uzmanlarımız tarafından sürekli olarak incelenmektedir. Yasal mevzuata aykırı yayın yapan yayıncı kuruluşlara gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını hatırlatır, halkımızın doğru ve tarafsız haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarına teşekkür ederiz.


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