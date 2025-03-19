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İmamoğlu ile 27 kişinin diploması neden iptal edildi?

Üniversite diplomalarının iptaliyle ilgili detaylar açıklandı. İBB Başkanı İmamoğlu dahil birçok kişinin yatay geçiş şartlarını karşılamadığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 18:54, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 20:10
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İstanbul Üniversitesi'nin, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal edilmesine ilişkin gerekçeleri ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, üniversite tarafından hazırlanan rapor uyarınca diplomaları Ekrem İmamoğlu ile birlikte geri alınmak suretiyle iptal edilen 27 kişinin bazı gerekçeleri belirlendi. Bu kişilerin diploma iptal edilme nedenleri arasında yatay geçiş şartları arasında yer alan not ortalamasının "2,40" üstü olmaması, transkriptte "FF" notu olması ve öğrencilerin okuduğu üniversitenin İstanbul Üniversitesi'nin kütük kayıtlarında bulunmaması gibi nedenler yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Durumu

İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne kontenjan dışı kayıt yaptırdığı, yatay geçiş işlemini okuduğu Girne Amerikan Üniversitesi yerine Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla yaptığı belirlendi. Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da diploması iptal edilenler arasında yer alıyor. Saybaşılı'nın yatay geçiş yaptığı dönemde babasının İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim görevlisi olduğu ve genel yatay geçiş şartlarını karşılamadığı tespit edildi.

Diğer İptal Nedenleri


  • Diploması iptal edilen kişiler arasında yer alan Mustafa Arıtürk'ün yatay geçiş dönemi dışında başvurusunun kabul edildiği, İngiltere'deki bir üniversitede bir yarıyıl okuduğu, bu durumlarının yatay geçiş yönetmeliğine aykırı olduğu belirtildi.
  • Doğu Akdeniz Üniversitesinden Melihşah Özcan'ın not ortalamasının "1,78", İsviçre Amerikan Koleji'nden gelen Sevgi Toprak'ın ortalamasının ise "1,89" olduğu belirlendi. Ayrıca Toprak'ın transkriptinde 1 "FF" notu olduğu tespit edildi.
  • Diploması iptal edilen Orhan Kuray'ın da Girne Amerikan Üniversitesi'nde okuduğu halde İstanbul Üniversitesi kütüğüne kaydını Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla yaptığı belirlendi. Kuray'ın not ortalamasının "2.00" olduğu, transkriptinde 1 "FF" bulunduğu, bu nedenlerle diplomasının iptal edildiği öğrenildi.

Ahmet Selim Güner'in de diploma iptal nedenleri arasında, "0,90" not ortalaması, transkriptinde 4 "FF" olması, Girne Amerikan Üniversitesi'nde okuduğu halde İstanbul Üniversitesi kütüğüne kaydını Doğu Akdeniz Üniversitesi adıyla yapması gibi gerekçeler yer aldı. Banu Yalı'nın diplomasının "1,75" not ortalaması olması, Sinan Esat Erdil'in diplomasının ise "1,86" not ortalaması ve 1 dönem okuması nedeniyle yatay geçiş şartlarını karşılamadığı için iptal edildiği öğrenildi. Cenk Karayel'in diploması ise "1,87" not ortalaması ve 1 "FF" notu nedeniyle iptal edildi. Yine diploması iptal edilenler arasında yer alan Ergün Bargü'nün not ortalamasının "1,77" olduğu, 2 "FF" notunun bulunduğu belirlendi.Öte yandan, İstanbul Üniversitesi'nin 1987 ile 1993 yılları arasında İşletme Fakültesi'ndeki tüm yatay geçiş işlemlerinin detaylı olarak inceleneceği öğrenildi.

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