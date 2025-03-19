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Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray'daki tartışmanın ardından telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Beyaz Saray'daki tartışmanın ardından ilk kez telefonda görüştü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2025 19:24, Son Güncelleme : 19 Mart 2025 19:33
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Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray'daki tartışmanın ardından telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından bugün de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Söz konusu görüşme 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından Trump ve Zelenskiy arasındaki ilk görüşme oldu.

Trump görüşmenin ardında yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade etti. Görüşmenin büyük kısmının dün Putin ile yaptığı telefon görüşmesi üzerine olduğunu aktaran Trump, söz konusu görüşmenin amacının Rusya ve Ukrayna'nın taleplerini ve ihtiyaçlarını uyumlu hale getirmek olduğunu ifade ederek, "Süreç çok iyi ilerliyor" dedi.

Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz'ın görüşmelere ilişkin açıklama yapacağını açıkladı.

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