6 Yaşındaki Fatma'nın şüpheli ölümü: Köpek ısırıkları tespit edildi

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 6 yaşındaki Fatma Elmuhammed'in metruk bir binanın önünde ölü bulunması olayı, büyük bir üzüntüyle karşılandı. Yapılan ilk incelemelerde, çocuğun vücudunda köpek ısırıkları tespit edildi. Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, metruk bir binanın önünde bir çocuk cesedi buldu ve durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, cesedin Suriye uyruklu Fatma Elmuhammed'e (6) ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde kız çocuğunun vücudunda köpek ısırıkları tespit edildi. Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor. (DHA)

Olayın Detayları

Olayın ardından güvenlik güçleri, bölgede kapsamlı bir soruşturma başlattı. Çocuğun ölümüne neden olan olayın detayları araştırılıyor. Vatandaşlar ve mahalle sakinleri, bölgede daha fazla güvenlik önlemi alınması gerektiğini belirtiyor.

Yıldıztepe Mahallesi'nde Güvenlik Endişesi

Yıldıztepe Mahallesi sakinleri, metruk binaların tehlike oluşturduğunu ve bu binaların ivedilikle yıkılması gerektiğini dile getiriyor. Yetkililerin, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması bekleniyor.Haber: Umutcan ÖREN/ANKARA, (DHA)